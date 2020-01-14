台北地檢署偵辦2歲男童遭生母、舅舅餓死案，生母林姓智障女子供稱她沒錢養兒，一度淚灑偵查庭，但哭完隨後笑問可否還她手機，檢警發現林女將酒店上班賺的錢，都供養蕭姓男友，2人吃喝玩樂費用全由林女支付，檢方認定蕭男雖無扶養男童義務，但主觀上知悉林女遺棄犯行，卻花用林女金錢時間，剝奪她照顧兒子的義務，蕭男構成遺棄致死的幫助犯，依法起訴林女、蕭男，並請求對蕭男判處重刑。

檢方為釐清蕭男涉案的法律爭議，特別請求成功大學法律系教授許澤天出具法律鑑定書，認定蕭男知悉男童處境，卻放任不作為，造成男童死亡，構成遺棄致死罪。

檢方認為，這起家庭悲劇，男童生父亦有責任，但台灣並未如德國刑法規定違反扶養義務罪，因此無法對男童生父課以刑責。

起訴指出，輕度智障的林女生下男童後，原將男童交給嘉義的阿姨照料，但阿姨貧困無力照顧，於2018年8月初將男童交給林女哥哥，北上交給林女照顧，但林女哥哥只顧打電動，不照顧2歲男童，只要男童飢餓哭鬧，或在垃圾桶覓食時，即斥喝毆打。林女即有樣學樣，只要自兒子哭鬧就關廁所。

2018年9月，林女結識蕭姓網友，即一起同居，蕭因得和林女及哥哥經常對男童施虐，擔心出事，10月就搬走，卻每天約林女遊樂吃喝，費用全由林女買單，剝奪林女照顧男童的金錢及時間、母愛，男童最終在11月8日晚間因敗血性休克並呼吸衰竭死亡。

2人翌日上午返回住處，發現男童氣絕多時，竟未立即通報119救護，反而逃離現場，林女的酒店經紀人知悉此事，才勸林女向警方報案。

檢方調查時，林女供承她在酒店上班，經常徹夜不歸，甚至好幾天才回家，平常將兒子關在廁所，沒有每天餵食，並指證哥哥有將男童關廁所、毆打。蕭男則稱，他知道男童很瘦，但不想關心。

＃智度智障 ＃扶養義務 ＃許澤天

(中時 )