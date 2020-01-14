年節送禮除了表心意，也討個吉祥！橡木桶洋酒今年除了推出限定的桔祥禮盒，為了因應年菜日漸多元化，橡木桶洋酒也準備了投資價值年年上升的雲頂威士忌，及老虎伍茲情有獨鍾的日本青乃無清酒，另外還有葡萄酒界霸主摩當卡地等多國酒款，新春禮酒一應俱全。

橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「以台灣市場來說，送禮仍以威士忌為大宗，佔約總體營業額五成。」

「春節無疑是各大產業搶攻商機的最佳時期，如何在這時候勇奪先機，獨特的禮盒、足夠的選擇及完整的服務，三大關鍵抓住消費者目光。今年橡木桶獨家訂製的禮盒除了年節喜慶外，獨特且搶眼的外觀，預計將帶動整體禮盒業績成長兩成。「身為全台最大酒類銷售通路，我們代理數千種各國酒類品項，絕對不會被選擇侷限」橡木桶洋酒總經理袁德珮表示：「以台灣市場來說，送禮仍以威士忌為大宗，佔約總體營業額五成，除了廣告商品麥卡倫、蘇格登、皇家禮炮、百富等，今年更有全新包裝的蘇格蘭愛倫島威士忌，琥珀色的酒液，柑橘氣息彷彿自桔祥禮盒中開始瀰漫，加深真實感受、賀歲或珍藏的好選擇。來自愛爾蘭的天頂威士忌禮盒，原裝限定還搭配兩個原廠限量威士忌品飲杯，價格與單瓶相同，讓消費者買到賺到。面對這麼多的選擇，消費者難免會感到迷惘，橡木桶洋酒除了在佳節期間延長營業外，長期且完善的教育訓練，能給消費者完整的解說，我們春節不打烊，陪你溫馨過好年。」

天頂都柏林復興名仕威士忌典藏禮盒 建議售價 1550元

nomad 雪莉雙桶威士忌書形禮盒 建議售價1250元

法國蘭頌黑牌香檳透明加粉紅雙杯禮盒 建議售價 1950元

橡木桶洋酒總經理袁德珮補充，如今的亞洲葡萄酒趨勢，新世界逐漸興起，經過幾年的測試，我們發現剛接觸葡萄酒的飲用者來說，新世界的葡萄酒平易近人、花香濃郁易飲的口感，甜度也比傳統的舊世界高，對亞洲味蕾有加分的效果，亞洲菜色大多偏甜，臺灣中南部更是明顯，春節期間大多數人都返鄉過節，相對在挑選酒的部分，也會選擇容易搭配菜色的，像是五度獲得IWSC美國年度酒莊殊榮的灣堤，滋味層次豐富，滿溢青蘋果新鮮香氣和些需烘培麥香，餘韻綿長滋味爽口，與海鮮完美組合，或有澳洲酒王之稱的奔富，莓果的清亮酸甜在些微的呼吸後展露出檀香與杉木的高貴風味。猶如層疊著黑巧克力、馬卡龍綿密的口感，其中顯著的酸度則架構了難以撼動的精實骨幹。無愧於傳奇之名。新世界的佼佼者們，老少咸宜的風味，讓親友團聚更有滋味。

法國摩當卡地年代醇釀星光雙入禮盒 建議售價 1688元

澳洲奔富大師系列施赫單入加醒酒壺禮盒 建議售價 1450元

英國愛倫陳釀單一麥芽蘇格蘭威士忌禮盒 建議售價1450元

青乃無日本純米大吟釀禮盒 建議售價 2320元

值得一提的是，橡木桶洋酒年末檔期規畫諸多圍爐活動及組合特價1688，亦可加購禮盒組成獨具個人風格的客製化酒禮，更多佳節超優惠活動詳情請見橡木桶洋酒官網www.drinks.com.tw或親洽門市。想知道最新、最多的佳節酒訊，速速按讚橡木桶洋酒粉絲團「酒黨Wine Party」，也不要忘了加入橡木桶洋酒@LINE，讓你掌握最新、最快的世界一流酒訊，熱鬧活動等你來參加、眾多驚喜好禮等你來拿！

禁止酒駕 飲酒過量 有礙健康

(中時電子報)