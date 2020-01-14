美國將中國從匯率操縱國名單上剔除，進一步強化美中即將於周三簽署首階段貿易協議的樂觀情緒，周二日經225指數早盤最高漲0.9%，為24,059.86點，創下去年12月17日來新高。東證一部指數盤中最高漲0.4%，為1,736.50點，亦創4周新高。日圓跌至接近8個月新低，報110.22兌一美元，為日本出口股帶來提振。

(時報資訊)