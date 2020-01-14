《日股》美中局勢樂觀＋日圓走弱，日股觸及4周新高 12:162020/01/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美國將中國從匯率操縱國名單上剔除，進一步強化美中即將於周三簽署首階段貿易協議的樂觀情緒，周二日經225指數早盤最高漲0.9%，為24,059.86點，創下去年12月17日來新高。東證一部指數盤中最高漲0.4%，為1,736.50點，亦創4周新高。日圓跌至接近8個月新低，報110.22兌一美元，為日本出口股帶來提振。 (時報資訊) #日經指數 #日經225 #東證一部 #日本 #日股 #早盤 #美國 #中國 #首階段 #貿易協議 #匯率操縱國 #日圓 也許您會感興趣 推薦閱讀 中小企放款暴衝 拚五年新高 04:092020/01/10 財經要聞 中壽去年海賺近136億 衝新高 04:092020/01/10 金融．稅務 聯電、世界上月營收 同期新高 04:102020/01/10 證券．權證 營收資訊站－聖暉上季年增17.87％ 同期新高 04:102020/01/10 證券．權證 營收資訊站－中鋼構12月18.95億 去年單月新高 04:102020/01/10 證券．權證 熱門股－京城 量能增溫波段新高 04:102020/01/10 證券．權證 時碩去年合併營收 飆史上新高 09:422020/01/10 財經 第二階段經貿談判能否上路？中美專家質疑 11:042020/01/10 兩岸 製鞋三雄 去年業績齊締新猷 04:092020/01/11 證券．權證 《日股》國定假日，日股休市 08:352020/01/13 財經 財經熱門新聞 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 基本工資調到3萬？網分析：不可能 因為... - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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