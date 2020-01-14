美中兩國間的貿易局勢持續好轉，周二南韓KOSPI指數盤中漲0.5%。在美中即將於周三簽署首階段貿易協議前，美國宣布將中國從匯率操縱國名單上剔除。分析師表示，這是兩國談判持續往正面發展的訊號。外資目前買超韓股1,069億韓元，為連續第8個交易日站在買方。韓元盤中漲0.24%，報1,153.2兌一美元。

(時報資訊)