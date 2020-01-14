《韓股》美中局勢持續好轉，韓股漲漲0.5％ 12:162020/01/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 美中兩國間的貿易局勢持續好轉，周二南韓KOSPI指數盤中漲0.5%。在美中即將於周三簽署首階段貿易協議前，美國宣布將中國從匯率操縱國名單上剔除。分析師表示，這是兩國談判持續往正面發展的訊號。外資目前買超韓股1,069億韓元，為連續第8個交易日站在買方。韓元盤中漲0.24%，報1,153.2兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #南韓 #KOSPI #盤中 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 第二階段經貿談判能否上路？中美專家質疑 11:042020/01/10 兩岸 《韓股》美伊、美中利多加持，韓股漲0.36％ 11:592020/01/10 財經 川普喊美中第二階段貿易談判馬上開始 專家質疑 14:302020/01/10 國際 大選後緊接美中簽協議 台股待量突破 16:332020/01/10 財經 許家豪專欄－美伊衝突和緩，美中貿易協議重奪市場目光 04:092020/01/11 財經要聞 白宮：美中貿易協議15日簽署即公布全文 13:462020/01/11 國際 美中15日簽貿易戰初階協議 白宮當日公布全文 19:252020/01/11 財經 《韓股》看好美中本周簽貿協，韓股漲0.72％ 12:162020/01/13 財經 美中第一階段貿易協議 川普取得勝利也付出代價 14:392020/01/13 國際 《盤中解析》台積登峰、小兵齊舞，台股前高在望 10:512020/01/14 財經 財經熱門新聞 投資人真是瘋了！ 專家驚揭美股崩跌警訊 - 財經 台積電遭甩開 三星7奈米EUV奪肥單早有先機 - 財經 怕陸美撕破臉！ 台積電防斷供貨華為找來遊說大將 - 財經 法人掌握生殺大權 專家教戰：別再當被煮的青蛙 - 財經 獨家》陸戰贏空戰！高鐵年終2個月＋1萬2、華航掛零 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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