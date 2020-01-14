地方期盼多年的淡北道路15日將再闖環評，新北市長侯友宜將親自率隊前往說明，新北市新工處長祝惠美指出，針對北市有疑慮部分，新北市已提供分析並向北市說明，強調要增加大眾運輸系統，就目前台2線難以達成，若蓋新道路可大幅增加公車運量，另紅樹林部分都已迴避保留區，明日會在環評大會充分說明。

台2線竹圍附近道路容量不足造成常態性的交通壅塞，規畫中的淡北道路全長5.45公里，自淡水區中正東路與淡金路交叉口起至台北市立德路口止，其中立體化型式穿越中央北路及立德路口，其餘都是平面雙向4線道。隨著淡海輕軌通車、淡江大橋開工，淡北道路興建案，將是解決淡水交通問題的關鍵。

新北市議員陳偉杰說，無論從觀光還是淡海科技園區發展，交通都是最重要的關鍵，台2線擴寬根本不可能，淡北道路不僅只是救命道路，更是地方發展重要道路，希望明日環評能夠和平專業，給淡水人一個希望。

(中時 )