台南市政府衛生局攜手米蘭時尚髮型業者，連續7年於農曆年前舉辦開運義剪活動。(曹婷婷攝)

台南市政府衛生局攜手米蘭時尚髮型業者，連續7年於農曆年前舉辦開運義剪活動。(曹婷婷攝)

黃偉哲今天親自頒發感謝狀給米蘭時尚髮型團隊。(曹婷婷攝)

下個禮拜就要過年了，台南市政府衛生局攜手米蘭時尚髮型業者，連續7年於農曆年前舉辦開運義剪活動暨精神健康宣導，35位設計師操刀服務300位民眾，活動尚未開始已吸引人潮大排長龍，也有弱勢民眾受限經濟能力無法上美髮廳整理頭髮，盼了一年就等這一天。近來忙於輔選的台南市長黃偉哲當場也修剪頭髮，他盛讚「這真的是佛心來著，提供民眾好的服務，讓他們開開心心、快快樂樂過新年。」

米蘭時尚髮型總裁許漢宗說，團隊投入義剪已經19年，平均每年義剪100場，一年義剪人次破萬，他希望透過義剪讓設計師們習得感恩惜福，尤其，設計師們也會分享，「遇過有弱勢的老伯伯剪完頭髮，當場散發光芒，眼泛淚光，這個畫面讓人覺得很有成就感。」

黃偉哲今天親自頒發感謝狀給義剪團體，他現場也接受設計師操刀修剪頭髮，他說，選舉結束了，大家應該心情放輕鬆，不要再神經緊繃，而且即將過年了，大家希望剪個頭髮，「大家也看到我頭髮好亂，所以我也希望剪個頭髮，有新氣象過好年。」

黃偉哲說，今天還有一個重要目的是進行精神衛生宣導。之前有一部劇叫做《我們與惡的距離》，其實對於社會上精神狀況比較不好的同胞、朋友們，我們應該多多予以關懷，對於自身身心狀況應該多加注意，衛生局也透過這樣的活動，歡迎大家來走出家門，來體驗年節氣氛，一方面體會社會溫暖，一方面來剪個頭髮跟聽一聽精神衛生宣導，對個人、社會都是好的，感謝衛生局提供這樣的服務。

(中時 )