2020大選結束，不少候選人陸續掃街謝票，民進黨立委參選人吳怡農，雖輸給國民黨對手蔣萬安，但人氣卻是相當高。日前吳怡農謝票時，見一位阿伯低頭拭淚，馬上跳下車送上擁抱，暖男行為讓網友馬上被圈粉。
吳怡農12日掃街謝票，在臉書直播寫道，「謝謝每一位支持怡農的朋友，一路上有你們的支持與鼓勵，怡農會繼續努力。」
謝票過程中，一位阿伯上前和吳怡農說了幾句話後，接著退到後方不停低頭拭淚，吳怡農見狀馬上跳下車，給阿伯一個大大的擁抱，一旁民眾不斷高喊「加油！」紛紛上前要簽名、合照，即使在車上，吳怡農也蹲下和民眾握手致意，相當親民。
不少網友看到這幕都相當感動，直呼「暖男」、「好溫暖的人」，還有人重複看了影片好幾次，大讚吳怡農。「農婦」們也留言應援，「你沒有輸，你贏得我們的心，農農加油！」「句句的對不起…心疼了」、「每一個鞠躬 每一句道歉都讓人好難過」，還有人因此被圈粉，在選後加入農婦行列。
(中時電子報)
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