食藥署今公布邊境查驗不合格名單，其中2批知名進口業者聯合利華旗下產品Lady’s Choice三文治醬，被檢出防腐劑己二烯酸超標，計有1056公斤的產品需退運或銷毀。醫師表示，己二烯酸若攝取過量，將導致腸胃道不適，出現噁心、腹痛等症狀，代謝功能差者需特別留意。

食藥署北區管理中心科長陳慶裕表示，此次防腐劑超標的三文治醬由菲律賓進口，計有2批、各528公斤。邊境查驗發現，Lady’s Choice三文治醬所使用的防腐劑共有2款，分別是苯甲酸及己二烯酸。其中，苯甲酸含量未超過1 g／kg，仍在合格範圍，但己二烯酸卻超出了1 g／kg的規範，分別檢出1.3 g／kg、1.2 g／kg，加起來的用量總和也超標。

林口長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海表示，苯甲酸及己二烯酸都屬於低毒性有機防腐劑。此次超標的己二烯酸，一般用於魚類再製食品、飲料等，在常見的有機防腐劑中毒性最低。

顏宗海表示，若業者所添加的己二烯酸處於正常範圍，在少量攝取的情況下，己二烯酸將在人體內分解成二氧化碳及水分排出，不會造成傷害。若攝取的己二烯酸超標，則可能導致腹痛、噁心等腸胃道不適症狀。

陳慶裕表示，針對不合格的2批Lady’s Choice三文治醬，衛生單位已要求業者自行評估需退運或銷毀。顏宗海提醒民眾，兒童、孕婦、肝功能不好者都不可攝取過多防腐劑，在選購食品時需特別留意，建議選擇信譽好、標示清楚的產品。

(中時 )