太空人總教練辛屈被禁賽1年，遭到球隊開除。（美聯社資料照）

大聯盟主席曼佛雷德(Rob Manfred)14日帶著9頁的調查報告宣布重懲太空人，其中包含了幾個重點：老闆克朗(Jim Crane)被認為是無辜的，總教練辛屈(A.J. Hinch)也並不如外傳那般邪惡，主謀者指向首席教練柯拉(Alex Cora)，而且絕大多數球員都參與計畫。

調查報告指出，柯拉(現紅襪總教練)安排球團員工在後面裝設螢幕，接受攝影機盜來的暗號，並且使用智慧型手表等物品傳遞訊號。總教練辛屈沒有參與計畫，他知情卻保持沉默，還曾破壞監視螢幕表達不滿，但他終究沒有阻止柯拉作弊。

太空人2017年的打者幾乎全數參與，他們明白這是作弊，心存僥倖是因為辛屈從未阻止他們。有些球員表示偷暗號陰謀並不如想像中管用，反而可能在場上害他們分神。大聯盟不想追究球員責任，部分球員後來也轉隊了。

球團總管魯諾(Jeff Luhnow)擁有最多資源可以作弊，包括預算與人力，但報告認為他策畫此案的證據不足，只能算是知情不舉。2017年奪冠之後，太空人還明目張膽把監視室搬到球員休息區旁邊，不過他們打到季後賽就廢止了這項計畫，因為球員覺得效果不彰。

諷刺的是柯拉2018年轉任紅襪總教練，在美聯打敗太空人，最後摘冠。因此不只是2017年太空人那一冠，2018年紅襪那一冠亦遭到調查。大聯盟將在紅襪案也查清之後才會公布柯拉的懲處。

(中時電子報)