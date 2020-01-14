彰化縣議會議長謝典林14日宣布將辭去中國國民黨中常委職務，他強調，投票結果當天，讓他與許多黨內同志十分震撼，他看見新民意已經清楚說一國兩制行不通，呼籲國民黨盡快讓青壯派、中生代接班，大家一起好好思考如何挽回民心，爭取青年選票。

擔任國民黨總統候選人韓國瑜彰化縣後援會總會長的謝典林，是彰化縣挺韓大將，經常以鋼鐵韓粉一份子自居，他今天主動向媒體表示，投票當天結果一出爐，讓他十分震驚，面對民意的大海嘯，當晚就決定應該辭去中常委，再思考未來黨應該怎麼走？調整路線，迎合新的主流民意。

謝典林的姊姊謝衣鳳當選第十屆彰化縣第三選區的區域立委，成為繼2016王惠美之後，彰化縣唯一一席國民黨籍立委，但大選後謝典林經過2天沉澱與思考，上午在彰化縣議會主動向媒體表示將辭去黨中央中常委職務，並呼籲黨中央應該盡快重新調整黨對兩岸關係的論述。

謝典林說，相信很多黨內同志跟他一樣，對於大選結果第一時間心中千頭萬緒，新民意已告訴我們，一國兩制是行不通的；他表示在知悉立委江啟臣宣布請辭之前就決定要請辭，他也認同江的建言，若黨中央能讓更多30、40歲的青壯派接手、改革黨的組織，或許可以盡快思考、討論出更符合民意期待的兩岸論述，讓黨走出新方向，爭取年輕選票、挽回民心。

他最後呼籲中共當局，調整兩岸政策、恢復對談，美中談判期間，台灣不管是跟中國還是美方站在一起，若和美國站在一起，要花很多錢購買武器，若把這些錢省下來和大陸對談，把錢投資在台灣的教育、福利等相關建設上，對台灣未來發展會更有幫助。

他強調，希望台灣年輕人不需要對大陸感到恐懼，應該試著去了解大陸，對台灣來說，大陸就是一個跟美國一樣強大的國家，不去了解他，就沒有辦法和他相處。

(中時 )