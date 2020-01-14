2020大選結果出爐，蔡英文總統順利高票連任，並產生國會新民意，行政院長蘇貞昌依循往例昨提出內閣總辭，但被蔡總統慰留。對此，時代力量黨主席徐永明今接受電台專訪表示，蔡總統應該思考政黨票與總統票落差大，呈現分裂投票，代表仍有多數對於現有執政團隊不滿，建議蔡總統於5月20日就職前，思考內閣大幅改組問題。

針對蔡總統為留蘇揆行政團隊，徐永明認為，這應該是階段性慰留，這次蔡總統高票連任，顯示選民因國際因素或兩岸關係支持蔡總統可以穩住，但民進黨政黨票流失200、300萬票，代表民眾對於執政黨在行政院或立法院表現有不同看法，造成分裂投票，蔡總統應該思考調整行政團隊。

民進黨選前主打下架吳斯懷，結果政黨票與國民黨票數相當，沒有佔到便宜，徐永明說，這代表國民黨沒有完全崩盤，以前都訴求總統、立委、政黨票投票一致，現在情況改變，民進黨原以為用「下架吳斯懷」當必殺技，但民眾反應不是那麼好，這次選舉結果不是民進黨的勝利，應該是韓國瑜的失敗，如果行政團隊跟政黨受到支持度與總統票有落差，內閣有必要大幅改變。

依據民進黨章規定，總統為當然黨主席，外界關注蔡總統是否回鍋接任民進黨主席，徐永明說，這是民進黨家務事，相信蔡總統會思考如何對施政有幫助。

(中時 )