三星(Samsung)確認將在美國舊金山時間 2/11 上午 11 點（台灣時間 2/12 凌晨 3 點）舉辦UNPACKED 發表會，外界預期三星會推出新一代 Galaxy S 系列旗艦機以及新款可折疊螢幕手機，隨著越來越鄰近發表時間，新機的正式名稱也成為討論焦點。根據爆料達人的說法，上述兩款新機預計名稱將是 Galaxy S20 系列以及 Galaxy Z Flip。

先前指出過 Galaxy S11 系列會被改為 Galaxy S20 系列的爆料達人 i冰宇宙，近期推文再度確認這項消息。不僅如此，也連帶指出新款摺疊手機名稱將會是 Galaxy Z Flip，而非先前外界預期的 Galaxy Fold 2。新一代 Galaxy S 系列手機，在先前傳出可能命名為 Galaxy S20 系列後，《9to5google》網站分析，三星這麼做的原因有幾個，包含(1)可跟其他「十年」品牌區分開來(蘋果iPhone X、Google 的 Android 10 等等)；(2)正巧跟發表所在年分(2020)相符，更容易記憶。(3)品牌名稱上，看起來領先了其他對手(蘋果可能為 2020 年新 iPhone 取名為 iPhone 12 系列)。

按照先前相關傳聞與報導，三星 Galaxy S20 系列採用與 Galaxy Note 10 系列相同的 Infinity-O 的螢幕開孔設計(開口在螢幕頂端中央)，其中 Galaxy S20+ 螢幕尺寸預計是 6.9 吋，螢幕更新率達到 120Hz。將搭載高通 Snapdragon 865 處理器(也可能同時推出搭載 Exynos 990 處理器的版本)，支援 NSA/SA 雙模5G，支援超級快充功能(S20+預計搭送25W充電器)。相機表現上預計採用1億畫素影像感測器，成像效果預計將會比 Galaxy S10 系列有大幅進步。

Galaxy Z Flip pic.twitter.com/WKA5mpICVE — Ice universe (@UniverseIce) January 12, 2020

除了 Galaxy S20 系列外，外界預期三星也將在 2 月份的發表會中，同時發表新一代摺疊螢幕機種。這一款手機先前被認為或許被命名為 Galaxy Bloom，但被認為這比較可能是內部開發代號。針對這一款手機，爆料達人 i冰宇宙指出名稱將是 Galaxy Z Flip，念來有點拗口，但是有可能在部分市場就是採用這個名稱。與 Galaxy Fold 不同的的是，Galaxy Z Flip 預計採用上下折疊的設計，展開來跟當前主流智慧型手機差不多，但摺疊起來更易攜帶，預計僅採用高通 Snapdragon 855 處理器(2019年推出的款式)，價格預計會比 Galaxy Fold 的 1980 美元(在台定價NT$68888)更低一些，約 1000 美金左右。

(中時電子報)