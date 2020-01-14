癌症為國人頭號殺手，而癌症用藥健保支出亦逐年上升，根據健保署統計，2018年癌症用藥支出達389億元、占22％。健保署官員表示，自今年起，健保增加給付第二代肝癌標靶新藥以及非小細胞肺癌口服化療藥品，另外也放寬B型肝炎用藥條件，而去年亦收載超過34種新藥，並擴增了18類疾病藥品的給付，共有10萬名病患受惠，其中又血友病患每月可省20萬受惠最多。

健保署醫審及藥材組組長戴雪詠表示，癌症近5年健保就增加給付100項新藥，占所有在台上市癌藥的7成。去年健保共收載超過34種新藥，並擴增了18類疾病藥品的給付範圍，其中以癌藥最多占40％，範圍涵蓋乳癌、肺癌、肝癌、大腸直腸癌、胰腺癌等12種癌別。

戴雪詠指出，在12種癌別當中，以肝癌給付第二代肝癌標靶新藥，並放寬藥物使用條件受惠人數最多，有3100人、健保支出8.6～11.5億元；至於總給付支出金額最高為乳癌，不僅放寬雙標靶藥物使用條件，亦新增CDK4／6口服標靶藥物，計10.6～21.4億元，計有2000人受惠。因這波健保新給付，癌病患可以省最多的白血病，新增抗CD22或費城染色體變異的數項標靶藥物，並放寬用藥規定，增加臨床適用範圍，符合給付條件的病友，每月可省20萬元，一年更可高達百萬。

至於近年癌症治療最夯的免疫點抑制劑，戴雪詠表示，目前給付癌症免疫新藥初步統計發現，用藥反應為完全、部分反應(CR／PR)者平均約26％，效果不如預期，但健保署仍會努力和藥廠協調，針對蒐集到的數據，再尋求醫療專業探討是否調整給付範圍，近期亦將修訂適用泌尿道上皮細胞癌的腎功能限制，讓免疫新藥用在有效益的族群上。

(中時 )