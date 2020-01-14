經營85度C的美食-KY（2723）2019年營運續處盤整期、全年營收小幅衰退，表現不如預期，今年將衝刺拓展3大市場，目標加速展店達50～60家，力拚營運重返成長。美食今日股價開高後放量走揚，最高上漲4.28％至134元，盤中維持逾3％漲幅，領漲觀光類股。

美食2019年12月自結合併營收19.71億元，月增6.41％、年減3.21％，為近4月高點。第四季合併營收57.45億元，季減2.5％、年減2.01％。不過，累計全年合併營收231.76億元，年減3.92％，仍創歷史次高。

美食指出，新台幣兌人民幣及美元匯率雙雙強勢升值，壓抑以新台幣計價營收成長動能。以功能性貨幣計算，2019年12月自結合併營收為人民幣4.56億元，年增0.31％，連4月維持年成長、並創同期次高。全年合併營收為人民幣51.82億元，年減2.03％。

美食去年在中國大陸持續汰弱留強，關閉業績不佳據點，使營運復甦狀況未如預期，並拖累獲利衰退。不過，整體營運狀況自下半年起已見好轉，今年預計將重新積極展店，目標新展20～30家店。

美國則是美食持續積極拓展市場，續既有的加州、德州及華盛頓州後，再度進軍內華達州及奧勒岡州2地，分別於賭城拉斯維加斯、波特蘭開出該州首間門市。由於美國門市平均單日業績遠高於中國大陸及台灣，為集團重點拓展市場，今年目標展店5～10家。

至於台灣方面，美食去年底於台中開出首間全新3代店品牌「85度C DAY BY DAY」，以韓系咖啡廳風格及策略新品力拚突圍，未來若評估商圈、店型合適將優先導入，既有加盟店若過去經營績效良好亦會逐步輔導轉換。今年目標在台灣新展20家。

美食今年在中國大陸推動門市、產品年輕化，美國再進軍2州拓展版圖，台灣亦推出新型態3代店，全力衝刺3大市場動能，力拚營運重返成長。

投顧法人預期，美食今年營運可望恢復成長，獲利成長動能將優於營收。不過，由於中國大陸地區營運回升速度及力道不明顯，單月營收回升狀況為未來觀察重點。目前股價位於相對低位階，未來或有隨大盤輪動機會，但預期短期難脫區間盤整空間。

(時報資訊)