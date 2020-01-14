M31(6643)獲2019年台積電OIP生態系統論壇汽車IP論文客戶首選獎。M31指出，2019年在台積電開放創新平台生態系統論壇(TSMC 2019 Open Innovation Platform Ecosystem Forum)活動，針對汽車IP所發表的一篇技術論文榮獲首選獎項(Customers’Choice Award)。論文題目為--MIPI D-PHY和C-PHY在車用電子應用的新紀元，作者為M31技術經理馮品皓。該論文基於台積論壇活動與會人員調查票選而獲得了該獎項，文中闡述汽車市場應用，失效性模式與機率，C/D PHY combo電路架構及效能分析。

幾乎每支智慧型手機都有使用MIPI高速介面傳輸規格，具有高成長潛力的車用電子將成為MIPI未來的重要應用市場，汽車儼然成為「有輪子的智慧型手機」。MIPI已在手持式裝置應用領域驗證了介面規格，包括感測器介面(I3C)、相機介面(CSI-2)、顯示器介面(DSI/DSI-2)，都已經運用在汽車信息娛樂裝置、先進駕駛輔助系統(ADAS)以及各種安全系統之中；而MIPI的低電磁干擾(EMI)特性，也能為對安全敏感的汽車應用帶來優勢。

M31作為MIPI聯盟的成員和領先的介面IP供應商，所開發的高速度，低功耗和低成本的C/D PHY Combo，D-PHY，M-PHY一系列IP，均經過矽驗證流程，晶片製程節點技術包括台積電12nm，16nm，22nm，28nm，40nm。IC設計工程師可以將PHY配置為D-PHY模式或C-PHY模式，以支援使用同一PHY的不同應用。此外。並符合PPI介面，可整合用於攝像機串行接口（CSI-2）和顯示串行接口（DSI）協議的上層控制器。

與行動裝置應用相較，汽車電子產品必須承受更苛刻的操作環境(高溫，高濕，強靜電)，在設計上需考量各種安全性和可靠度，更需要嚴格的安全認證。2018年，M31 MIPI M-PHY在ISO 26262完成認證後，隨即獲得歐美一級車用電子大廠採用，應用領域包括信息娛樂和先進駕駛輔助系統(ADAS)。2019年，MIPI D-PHY也順利通過ISO 26262認證。本次獲獎證明「MIPI規格與車用電子結合之新紀元」的技術思考與創新已獲得多數台積電客戶的肯定。未來，M31更將持續開發更先進，效能更高的汽車MIPI介面IP，為客戶提供全面的解決方案。

(時報資訊)