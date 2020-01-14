行政院長蘇貞昌原定選後功成身退，被蔡英文總統慰留成功，桃園市長鄭文燦被視為未來接班人選，14日上午鄭文燦出席舉辦在捷運A21環北站的客家天穿日活動時，被問到市長任滿後是否有意組閣或是接班蔡英文？鄭文燦態度一冷，表示不會在A21環北站就講A1站台北站的事。

針對蘇貞昌有意請辭之事鄭文燦被問到下一步有無可能接閣揆或競選其他縣市市長？鄭文燦表示蘇貞昌院長是最好的閣揆，民眾有感、施政有感，蘇院長衝衝衝的行動力、決斷力極佳，他支持蔡英文繼續任命蘇貞昌續任閣揆。

鄭文燦認為台灣目前正站在新的起跑點上，希望內閣團隊能夠依照民意的期待，能夠做的更好，他也坦承民進黨執政仍然有些缺點、有些地方需要改變，但絕不會因為得到了超高的民意支持度因而就不改變，該做的調整還是會調整。

面對市長任期還有兩年，2022年任期滿之後，是否有意組閣或是做蔡英文接班人？鄭文燦簡短回應就像搭捷運一樣，是一站一站坐，不會像在A21環北站就講A1站台北站的事。

(中時 )