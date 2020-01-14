民進黨北市議員高嘉瑜順利當選港湖區立委，她在勝選當天宣告要辦謝票演唱會來回饋選民，但近期卻遭到阿伯致電到服務處跟議會，抗議說「唱得真的很難聽，千萬不要開演唱會！」，不過還是有人說想聽，讓她嘆道「左右為難，是不是要辦個投票決定？」

高嘉瑜表示，目前演唱會的兩極化反應，有位阿伯打到她服務處跟議會辦公室抗議說「妳唱歌真的很難聽，千萬不要開演唱會！」讓她覺得阿伯是認真的，怕阿伯受不了，但也有人說想聽，所以她現在還在想用什麼方式同歡同樂，不過自己的喉嚨也一直沒好。

「副總統賴清德可以再邀！」高嘉瑜說，是大家逼我開演唱會、記者逼她唱歌的，每天若都唱，聽眾可能就崩潰了吧，但她會唱的歌真的滿多的，可嘗試各種風格，去KTV唱3小時也不是問題，包括《煎熬》、《泡沫》、《怪美的》等，演唱會若邀蔡英文總統開金口很難，賴清德則上次說唱得不好，再給1次機會，所以可再邀，吳怡農則看他要走歌壇還選市長。

另外，高嘉瑜曾坦言這次選舉有台北市長柯文哲力挺，當柯今天剛好在捷克布拉格出訪，高也對鏡頭獻唱蔡依林的《布拉格廣場》。

她說，這次勝選主要靠自己努力，加上年輕人投票，當然大環境也有影響，讓傳統藍大於綠的港湖區突破，成為北市最最高票，但民意如流水，期待大責任也大，若沒把握機會將稍縱即逝，所以選後她仍站路口、掃市場，並提出降低汽車進口關稅、推動捷運東還段、汐止民生線等主要政見，期待未來進立法院交通委員會或經濟委員會。

(中時 )