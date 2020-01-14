為了協助南台灣傳統產業創新升級，工研院與在地產業合作，14日在台南六甲院區舉辦南台灣產業大進擊創新論壇，展示近30項亮點技術成果，工研院院長劉文雄現場也為與會台南市長黃偉哲解說，廢棄檸檬皮如何透過工研院的協助，變成乳牛愛吃的飼料。

劉文雄表示，工研院呼應政府區域經濟平衡發展政策，積極推動南台灣產業全面升級，發揮在地優勢，針對南部紡織、新農業、綠能，引進新科技技術；成立南台灣產業跨領域創新中心、創莘園、贏地及KO-IN智高點等育成基地，招募年輕人返鄉創業，注入創新活水。

在推動產業升級上，工研院整合全院力量協助南部產業走向智慧化，協助螺絲大廠世豐導入生產管理系統，提升產品達交率至9成以上。針對南部現有具優勢產業，工研院也協助永大將檸檬果皮開發成牛隻飼料；協助種植蘭花的青山蘭花開發保養品。

在引進創新科技方面，工研院針對循環經濟、3D列印、智慧工廠及AIoT智慧物聯網等領域提供最新產業趨勢，例如與台塑合作，開發的第三代太陽能電池─染敏電池，已在台南沙崙建置試量產線。

代表經濟部出席的技術處副處長林德生表示，經濟部不斷的為南台灣投入創新研發的資源與設施，在台南綠能科學城裡的「綠能科技示範場域」，已進駐超過200位研究人員，期望工研院持續扮演南部的數位轉型推手，將在地產業化成果在南部遍地開花

(中時 )