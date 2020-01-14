◎年貨一次購足 新北旺大街周五登場

選舉過後準備過年啦！新北市年貨大街「來趣新北旺大街」將從17日到19日在新北市民廣場登場，現場邀集年貨、伴手禮、節慶用品等百攤廠商共襄盛舉，每天限定商品下殺5折起，消費滿1000元就有抽中高檔家電，現場也提供宅配到府、電商訂購、多元支付等服務，還發送烘爐地錢母、可愛的金鼠御守，為民眾招財祈福。

◎吳斯懷若進國會 王鴻薇：將成民進黨政治提款機

2020總統立委慘敗，國民黨年輕化改革聲浪四起。國民黨文傳會副主委王鴻薇今天接受廣播專訪表示，「＋1」聲明不算是改革，而是要清理黨中央與立法院黨團兩大戰場，留給未來新任黨魁能好好施展，一旦吳斯懷進入國會，將成為民進黨的政治提款機，恐無法好好修正兩岸論述。

◎海外工作退燒？赴海外工作3年降3％

勞動部今天發布「勞工生活及就業狀況調查」，發現打算赴海外工作比例勞工從106年的14.5％、降至108年的11.5％，但大陸港澳地區仍是首選，有5.8％的勞工想赴大陸港澳地區工作，主因包括「增加視野和國際觀」、「海外薪資福利較高」、「增進及充實語言能力」等。

◎2月武陵賞櫻花 明起預購車票

交通部公路總局今日舉行記者會，公布今年武陵農場櫻花季的輸運計畫。公路總局表示，櫻花季疏運期間，從2月8日起至29日止，共22天，將實施「場內總量管制」、「道路交通管制」、「團客預約入場」、「公共運輸接駁」等四大措施；農場每日管制6000人入場，想賞花的民眾，建議搭乘大眾運輸，明日起開放預購車票。

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(中時電子報)