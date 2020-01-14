國民黨青壯派的幾位中常委，包括立委蔣萬安（左二起）、立委江啟臣、台北市議員徐弘庭為了呼應改革的決心請辭中常委，與連任立委林為洲（左一）14日在立法院表示，國民黨必須建立新的決策模式，連中常會的產生方式也必須改革，以重新獲得民眾的信賴。（王英豪攝）

國民黨立委江啟臣今天上午偕同跟進請辭的台北市議員徐弘庭、立委蔣萬安、林為洲共同召開記者會。（趙婉淳攝）

國民黨青壯世代中常委陸續請辭不願替黨魁吳敦義請辭背書，率先請辭的國民黨立委江啟臣今天上午偕同跟進請辭的台北市議員徐弘庭、立委蔣萬安、林為洲共同召開記者會，推動黨內結構、兩岸政策路線等大改革，不排除修黨章改變中常會組成方式，呼籲國民黨應盡速落實黨內民主，由青壯世代集體領導。

江啟臣說，2020選舉，在大環境討厭民進黨氛圍下，民眾選擇不信任國民黨，因此要深刻反省原因，徹底改造國民黨與民意間的落差，選輸不光是黨主席責任，中常委也有責任，因為過去沒有讓國民黨做出正確決策帶領國民黨。

江啟臣呼籲所有黨員共同扛起敗選責任，不要讓支持者覺得國民黨不團結，或私心大於民心，過渡期間由具民意基礎的縣市長、立委等人組成臨時委員會，討論未來結構與路線改造。

站出來力挺改革的國民黨立委林為洲指出，在總統大選提名過程中，黨內初選遊戲規則反覆改變，不為民眾所接受，造成黨內分裂是敗選最主要原因。他強調，一定要針對權力結構重組改造，甚至修黨章來改變中常會組成方式。

徐弘庭補充，包含黨主席開先例自列不分區、不分區名單不同意見書等決策，最終都沒辦法順應民意做出相對正確決策，未來要啟動黨改造委員會，以落實世代傳承、增加民代代表、實現黨內民主。

徐弘庭指出，黨主席請辭不應該也沒必要經由中常會同意，在黨魁遞出請辭書時已然成立，中常會沒有必要被動回應。

媒體追問，改革也包含要求吳斯懷辭去不分區、黨名拿掉「中國」二字，江啟臣僅說，應反省這場選戰有無犯下錯誤，有無違背民意期待，黨名非討論重點。

徐弘庭說，改革非一蹴可幾，也不是換名字做表面功夫、換一個人就能解決整個困境，改革需要全盤完整性討論，包含更換黨名、人選、兩岸政策，希望能落實黨內民主、中青世代集體領導。

(中時 )