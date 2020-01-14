大陸海關總署14日上午公公布2019年外貿進出口情況。數據顯示，2019年，大陸貨物貿易進出口總值達人民幣（下同）31.54兆元，比2018年增長3.4％。其中，出口17.23兆元，增長5％；進口14.31兆元，增長1.6％；貿易順差2.92兆元，擴大25.4％。2019年全年進出口、出口、進口均創歷史新高。

中新網報導，海關總署副署長鄒志武表示，在全球經貿風險和不確定性加劇的背景下，大陸不斷優化外貿結構和營商環境，企業創新挖潛多元化市場，讓外貿能夠繼續保持穩中提質態勢。

若以2019年12月來看，路透報導，以美元計價的出口年增率為7.6％，遠高於市場預估的3.2％，且為連續四個月負增長後首次轉正，並創下2019年3月以來最高水準。以美元計，2019年全年出口微幅增長0.5％。

2019年12月進口年增率為16.3％，亦遠高於市場預估的9.6％，為連續第二個月正值，且為2018年10月以來最高。2019年全年進口增速下降2.8％。12月貿易順差為467.9億美元，略低於路透預估的順差480億美元，但依然創下2019年6月以來最高水準。2019年全年貿易順差4,215.1億美元。

海關資料並顯示，2019年全年以美元計價中國對美國出口增速下降12.5％，進口下降20.9％。大陸2019年3月發佈的年度政府工作報告依然未訂出外貿的具體數位增長目標，僅表示要實現「國際收支基本平衡，進出口穩中提質」。大陸2018年全年以美元計價出口增長9.9％，進口增長15.8％，貿易順差3,517.6億美元。

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