農曆年將至，為搶攻開運商機，全家便利商店14日宣布，攜手「大甲鎮瀾宮」跨界聯名，一口氣推出11款「開運鮮食」，有肉絲黃金蛋炒飯、香腸黃金蛋炒飯、懷舊鐵支翅腿便當、懷舊對子腿排便當、發財大雞腿油飯、三鮮炒泡麵、大口黃金薯來堡、黃金薯薯牛肉堡、排骨黃金蛋炒飯、起司肉醬黃金薯、佛跳牆，除了開運限定包裝外，還有機會抽大甲媽金飾組、大甲媽祖智慧佛珠等多項大獎。

全家表示，繼元旦搶先推出3款開運鮮食，1月15日再接續推出8款期間限定開運鮮食，其中，懷舊對子腿排便當、發財大雞腿油飯使用兩塊雞腿排的雙倍主菜，份量實在，油飯則加入髮菜象徵發財如意，麵食類三鮮炒泡麵，則運用海瓜子、豬肉、蛋絲等繽紛食材增加豐富感。

此外，為歡慶鼠年到來，全家表示，這次開運鮮食特別加入黃金薯餅、馬鈴薯食材，推出大口黃金薯來堡、黃金薯薯牛肉堡、起司肉醬黃金薯，加入厚實黃金薯餅，讓口感豐富，起司肉醬黃金薯使用帶皮馬鈴薯條，淋上番茄肉醬與切達起司醬，香氣十足。還有過年大菜「佛跳牆」在全家也能買到獨享版，一人份的年菜料理想吃就吃。

全家指出，今年開運鮮食最特別的莫過於與大甲鎮瀾宮跨界聯名，除了限定包裝外，1/15～2/11凡全家會員購買指定開運鮮食任一項，即可參加抽獎，獎項包含真愛密碼大甲媽金飾組、大甲媽祖智慧佛珠-金星紫檀版、鎮瀾宮x FILA大甲媽祖限量聯名錶、水晶樹等，中獎名單將於2/18 18:00公布於全家活動官網。

(工商 )