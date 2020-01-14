胡瓜13日率一雙兒女小禎、胡釋安舉行歲末媒體餐敘，女兒小禎去年剛結束與前夫李進良的12年婚姻，對於與緋聞男友丁春霆未來發展，她也大方透露自己真實想法，「Emma都在家，沒太多時間跟丁先生相處，好不容易與李先生事情才come down下來，我覺得不要給小孩這麼大的壓力。」她強調，「若我真的值得等候，他（丁春霆）可能要耐心等一下。」

小禎剛結束一段婚姻，丁春霆就出現，她自責沒有給女兒Emma太多的調適時間，「離婚過程早已跟Emma溝通，她很早就知道，但她覺得爸媽走到這一步，簽字那一刻還是會覺得難過。」胡瓜卻很肯定小禎對女兒的付出，「小禎把Emma教得很好，不工作時都在家陪小孩，我從她身上學習，也看到當媽媽的使命，這幾年她經歷過蛻變，從胖到瘦一路都在改變、成長，我很替她高興。」但他也坦承，這十幾年來小禎數度哭倒自己懷中，「但她實在太大隻，我抱不動！」

小禎上《聽媽媽的話》提到女兒失控暴哭一事。（年代MUCH提供）

好友佩甄曾對外認證丁春霆是好男友，但日前丁卻被爆料劈腿，小禎笑稱佩甄第一時間就來電解釋，「我講的是好男生。」小禎能體會好友想幫她找伴的心情，「在她們眼裡，丁先生是好人、有家教的人，周遭見過他的人都很喜歡他。」

小禎一路跌跌撞撞走來，胡瓜全看在眼裡，對於大家不斷提問女兒未來感情發展，他在一旁不急著緩頰，只是默默聽著，展現他對女兒的信任，「如果小禎沒遇過那些挫折，不會有今天她的表現，因為過去的經歷，讓她如今可以獨當一面，作為父親，我很高興看到她的蛻變。」現階段的他比較擔心兒子胡釋安，「他剛踏入這座叢林，將來會遭受什麼風浪我也不知道，比較擔心一點。」

胡瓜不只關心一對兒女，也提到子弟兵謝忻的未來發展，「民視也很希望謝忻回來，但不知道用什麼方法，那天長官也說，不知道怎麼去安排她的位置，有那個情分在，怎麼可能兩人同台，背後這個問題很頭痛。」他也轉達謝忻電視台的想法，至於她合約即將到期，未來如何邁進，他表示：「合約她自己做主，如果她夠成熟，會選擇自己適合的方法。」

阿翔（左起）、胡瓜與謝忻主持《綜藝大集合》多年。（資料照）

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