國民黨立委沈智慧14日發出聲明，表示國民黨敗選後需要面對事實真相，並進行檢討，跟進宣布辭去中常委。

沈智慧在臉書表示，國民黨敗選後需要面對事實真相，該從高高在上的廟堂中走下，重新找到符合台灣民意的政策、理念與論述，並重建人民對國民黨信任，也必須檢討自己，做出實際行動。

沈智慧宣布，「即日起，我辭去國民黨中常委職務，不破不立，唯有讓國民黨脫胎換骨，才有機會重生，再度被人民信賴接納！」

(中時 )