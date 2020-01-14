民進黨新竹市長林智堅14日罕見主動發表意見表示，新竹市他照顧得很好，夠料緊後（台語），要請柯市長放心。（陳育賢攝）

國民黨籍新竹市議會議長許修睿（左二）表示「樂觀其成」，他說，政治有越多人參與，對地方市政是好事。（陳育賢攝）

對於台灣民眾可能在新竹市下屆市長選舉推出人選，民進黨新竹市長林智堅14日罕見主動發表意見表示，新竹市他照顧得很好，夠料緊後（台語），要請柯市長放心。國民黨新竹市議長許修睿則表示，樂觀其成。

台灣民眾黨黨主席柯文哲日前表示，2022地方選舉目標要遍地開花，縣市長人選也著手尋覓，不分區立委蔡壁如也表示，因為新竹市的得票率拿到15.3％，應該是柯文哲家鄉效益，選完後有考慮在新竹市推派市長人選。

新竹市此次立委選舉，民進黨因時代力量嚴重分票，導致區域立委無法連任，而在新竹市拿下3萬9000餘票政黨票的台灣民眾黨近日再拋震撼彈，在小綠無法整合且更形壯大之際，民眾黨又要再加入戰局，對泛綠恐又是痛擊。

對此，過去一直對他黨事務顯少表示意見的新竹市長林智堅，今天罕見的主動對媒體發言表示，他有聽到民眾黨在說，有規畫在2022年要來規畫市長人選，他想特別跟柯文哲市長說一聲，「柯市長請您放心，新竹市我照顧得很好，夠料緊後（台語），柯爸爸、柯媽媽我們也都非常照顧！」

林智堅說，他相信新竹市民這幾年都可以感受到他們在市政工作上的努力，市政才是王道、建設才是王道，他會好好把新竹市市政工作做好。

而媒體再詢問林智堅是否直攻參與台北市長？林智堅則表示，他想在這期間提這個問題，實在是太早，他下1步的工作，就是要盡快把市民期待的公共建設把它完成、持續規畫好，小英總統連任後，更是智堅要加緊腳步、中央與地方合作，來大建設新竹的時刻。

國民黨籍新竹市議會議長許修睿則表示，民眾黨要在竹市推市長人選，他站在個人的角度上是「樂觀其成」，他說，政治有越多人參與，對地方市政是好事，尤其，新竹市是柯文哲的故鄉，也是台北市的衛星城市，柯文哲對故鄉有感情、有參與建設、希望讓故鄉更好的想法，對城市是件好事。

(中時 )