行政院核定109年度調增「士官長專業加給」、「飛行軍官續服獎助金」及「國軍空降特戰勤務加給」等3項待遇調整，並於109年1月14日核定，追溯自109年1月1日生效實施。此為沈總長和韓士官長生前積極推動的方案，能夠提升國軍招募及留營誘因，使各職類人力持續成長。

一、士官長專業加給：

「士官長專業加給」係依勤務特性酌予調增核發基準，士官長各階專業加給分别調增，一等士官長調增2,635元、二等士官長調增2,560元、三等士官長調增895元。

二、飛行軍官續服獎助金：

(1)放寬請領年資：由現行服滿現役最少年限(14年)至24年，調整為服現役滿14至30年之校級飛行軍官。

(2)調增申領金額：規劃定翼機上校及少校每年調增為最高108萬元，中校每年調增為最高144萬元;旋翼機上校及少校每年調增為最高72萬元，中校每年調增為最高102萬元。

三、國軍空降特戰勤務加給：

依現行勤務加給，高空跳傘各階提升4,400元；一般跳傘各階提升4,000元。

(中時 )