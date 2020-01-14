新春送紅包，澎湖縣政府14日起開始發送春節敬老平安禮金，全縣發放8500多萬元，縣長賴峰偉專程探訪百歲人瑞葉藍忍阿嬤，親手送上大紅包，祝福新年快樂呷百二。

澎湖是幸福長壽島，人口結構高齡化，目前全縣老人人口1萬7087人、百歲人瑞更高達21人；澎湖縣政府特別關懷老人福利，日間照顧、居家看護、送餐服務、社區照顧關懷據點、到宅沐浴車、家庭托顧等。

興逢新年到，縣府依循往例發放春節敬老金，設籍澎湖縣滿3年的65歲以上長者每人5000元，全縣共計1萬7087人，發送8543萬5000元，其中馬公市9238人最多。

14日一大早社會處點鈔人員總動員齊聚縣府大禮堂數鈔票包紅包，隨即委請各鄉市各村里辦公室集中統一發放；離島七美鄉及望安鄉已提早一天配合警方護鈔先行專船運送。

發放日期於1月14日起至3月11日止，長者可委由直系親屬領取，戶籍異動者須向新戶籍地村里長查核確定未致贈，再逕向原戶籍地村里長領取，補發日期於3月12日起至4月10日，逾期不受理。

敬老禮金發放首日，縣長賴峰偉偕同社會處長陳賜豐等親赴重光里屆臨百歲葉藍忍阿嬤及惠民啟智中心等一一探訪送上大紅包，祝福新年快樂，老人們好歡喜。

(中時 )