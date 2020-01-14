國民黨青壯派中常委紛紛請辭，抗議黨主席吳敦義拋請辭向中常會報告說法，同時推動黨內從組織結構、兩岸政策路線、黨內民主等面向大改造，緊接在後的重頭戲是黨主席補選。被點名為黨魁熱門人選的立委江啟臣說，這非現階段重點，而改造國民黨不見得要擔任黨主席，另一位被點名的立委蔣萬安強調，不管在哪個崗位都盡最大力量改革。

國民黨即將面臨黨主席補選，包含前總統馬英九、前新北市長朱立倫、前台北縣長周錫瑋、新北市長侯友宜、中央委員連勝文、台大政治系教授張亞中、立委江啟臣與蔣萬安都被點名。

詢及是否有意願參選黨主席，江啟臣說，這非現階段重點，目前要由代理主席扛起過渡期間的運作，誰選黨主席不是討論焦點；改造國民黨不見得要擔任黨主席，而黨主席產生方式可由黨員直選或者經內部意見領袖討論共推。

另一位被點名為黨魁人選的蔣萬安強調，不管在哪個崗位，都對改革盡最大力量。至於有網友力拱2022年選台北市長，蔣微笑避談，僅說國民黨在下屆立法院為少數，現階段扮演好強力監督的在野黨，關注民生法案。

(中時 )