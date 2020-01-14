奇美醫學中心營養科團隊今年和奇美食品合作推出年菜。（曹婷婷攝）

御膳珍饈佛跳牆。（曹婷婷攝）

訴求「高纖減卡保腸道、低油低鹽顧您心」等６道年菜，色香味俱全更兼顧養生。（曹婷婷攝）

今年年菜吃什麼？年菜總不脫大魚大肉，傳統自己烹煮也隨著消費習慣改變，物流配送發達及便捷性，現代人往往選擇訂購年菜，除了有多樣菜色可供挑選，也減輕婆婆媽媽們辛勞，但市售年菜不免高鹽高油、營養不均，奇美醫學中心營養科團隊今年和奇美食品合作，訴求「高纖減卡保腸道、低油低鹽顧您心」等６道年菜，色香味俱全更兼顧養生，多道菜色早已銷售一空。

奇美醫學中心營養科營養師莊湄喬表示，年菜若是冷盤系列，可以將蔬菜川燙作為盤飾或盛裝容器，例如甜椒、綠花椰菜、青江菜等；若是湯鍋燉品，則可以添加季節葉菜或是菇類等食材，除了補充膳食纖維使得營養素的攝取更完整之外，也可增加飽足感，減少攝取過多熱量。其次是採取「低油」、「低鹽」飲食原則：先將燉湯上層的白色浮油塊撈掉後，並多加２碗水稀釋過重調味再復熱食用，不僅可去除飽和性脂肪，且可降低鈉的攝取量。

她強調，料理是一場視覺饗宴，在外購年菜增加五顏六色的蔬果，不僅感官獲得滿足，膳食纖維攝取更提高7.4克，同時可增加飽足感，營養素攝取也較為均衡。

奇美醫學中心與奇美食品合推的年菜包括日式醬燒香魚、淮揚紅燒獅子頭、馥貴柚香鮑魚、御品牛三寶、御膳珍饈佛跳牆和黃金蟲草燉黑鳳凰，每一樣一推出都受到好評，其中，黃金蟲草燉黑鳳凰買氣最旺。

莊湄喬也提醒，年節常見米糕、甜年糕等糯米製品，應適量攝取、淺嚐即可，糖尿病人可先與營養師討論規畫飲食計畫，藉由份量控制、提高纖維攝取並遵從醫囑用藥及加強體能運動，亦可讓血糖值不會劇烈地波動。高血壓及高血脂病人除應按時服藥，應避免食用臘肉、蹄膀和肉乾等高鹽分食物，油炸食物及沾醬、紅燒等燴汁也藏有高油高鈉的陷阱亦須注意。

(中時 )