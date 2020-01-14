民眾黨不分區當選人蔡壁如昨拋出「在野大聯盟」構想，尋求與國民黨、時代力量在議題上合作，成為監督執政黨的力量。無黨籍立委林昶佐今受訪痛批民眾黨政治操作，過去沒把理念及優先推動法案的態度說清楚，現在進入國會可以組黨團，急著要尋求結盟對象，明顯沒有理念、理想，這不是國會討論議題該有的方向。

林昶佐指出，民眾黨從成立到進入國會這段時間，沒有清晰的表達理念，包括國人關注的國家安全，對於中國及國際關係與國家定位，民眾黨都沒有清楚的輪廓，民眾黨進入國會應該先盤點法案優先順序，並清楚表達相關立場，再來思考結盟合作問題，而不是沒有清楚理念就做結盟，這是政治操作。

至於連任後在新國會合作對象，林昶佐表示，這兩天團隊在盤點新一屆國會處理法案優先順序，先思考清楚在決定下一步，目前先維持無黨，經過一段時間觀察再決定跟友軍的合作方式。

傳出民進黨總召柯建銘、時力黨主席徐永明都呼喚林昶佐歸隊，加入黨團議事運作，林昶佐稱，沒有收到相關消息，自從去年退出時力以來，每個議案表決都按照自己對議題理念表決，未來也會秉持相同態度，依照各提案版本決定支持對象。

(中時 )