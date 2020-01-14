農曆春節7天假期間即將到來，新竹縣各醫院有縮減或調整門診診次情形，縣長楊文科表示，衛生局彙整各醫院門診、急診服務時間表供查詢外，規畫應變機制安排人員，從23日至29日24小時電話待命，因應處理緊急事件。

衛生局長殷東成指出，衛福部公布目前國內進入流感流行期，為防範春節期間流感疫情升溫，該局已加強監控急救責任醫院急診流感就診人數是否超過設定閾值，若超過會輔導醫院另加開類流感特別門診，分流流感就醫人群。

殷東成提醒民眾，切勿輕忽流感嚴重性，應做好手部衛生、有呼吸道症狀時應配戴口罩，打噴嚏時用面紙或手帕遮住口鼻，或用衣袖代替，與他人交談時，儘可能保持1公尺以上，防範病毒傳播。

另外，衛福部公告修正「急診五級檢傷分類基準」，民眾掛急診看病時，醫護人員是依據病情「緊急處理程度」，判斷病人進入急診室看診的優先順序，不是先到者先看，以有效利用緊急醫療資源，維護急診病人就醫品質。

殷東成呼籲民眾春節期間就醫，盡量落實小病到小醫院，大病至大醫院就醫的原則，讓急重症患者優先看診，春節急門診服務詳細情形可至新竹縣衛生局網站查詢，或電洽各醫院詢問。

(中時 )