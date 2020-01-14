不只海鮮、肉類等高普林食物會導致痛風，亞洲大學附屬醫院副院長、過敏風濕免疫科主任蔡肇基醫師指出，台灣人愛喝的含糖飲料，以及啤酒也會增加痛風風險。

《早安健康》報導，蔡肇基表示，痛風是因為血液的尿酸濃度高，易在關節形成結晶，導致關節疼痛、紅腫等痛風反應。蔡肇基說，啤酒是痛風的致成因子之一，研究顯示每天喝2～3瓶啤酒的人，痛風發生機率是不喝酒的2.5倍！因為啤酒花含有許多普林，且啤酒也會使體內產生許多乳酸，乳酸比尿酸強勢，會優先排出，造成尿酸的排出量降低，累積在體內增加痛風機率。

史考特醫師在「一分鐘健身教室」部落格也指出，飲料之所以會增加痛風風險，是飲料中的果糖在肝臟代謝時，會使大量ATP（一種細胞能量單位）轉變成AMP，而AMP會轉化成尿酸，正是痛風的致成因子。

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(中時電子報)