櫃買中心今日表示，受美中貿易衝突及國際政經情勢震盪衝擊，108年國際主要交易所IPO家數多見衰退，櫃買市場同受牽累，企業IPO意願受到影響推遲，以致108年新上櫃公司為20家，相較107年31家減少，但整體表現穩健紮實。櫃買中心董事長陳永誠表示，展望新的一年我國資本市場展望仍屬樂觀。

在交易面上，108年是櫃買市場投資人獲利豐厚的一年，上櫃股票總市值由108年初的2兆8,266億元提升至年底的3兆4,335億元，投資人上櫃股票持股增值達6,070億元，獲利超越兩成以上。就長線投資人所關心的殖利率方面，櫃買市場平均殖利率達3.65％，其中殖利率超過3％的上櫃公司更高達388家，遠優於多數固定收益型之投資工具，彰顯了上櫃股票優質的特性。

投資人參與上櫃市場投資除了直接買賣上櫃股票的傳統投資方式外，108年櫃買中心新編了「櫃買富櫃200指數」，該指數網羅200家市值規模最大之上櫃股票，結合了波動度高、漲跌點數易於觀察及高流動性等特色，該指數108年的漲幅高達24.58％，領先櫃買大盤指數漲幅，指數推出後立即帶動了櫃買市場指數化商品投資熱潮，截至108年底已有連結富櫃200指數之指數型權證87檔。

另外，有2檔ETN 商品及店頭衍生性商品，此外，臺灣期貨交易所更推出了富櫃200指數期貨。這些指數化商品給予投資人參與上櫃股市的新選擇，保守穩健的股市投資人，可購買富櫃200指數ETN，享受指數上漲的報酬；喜愛多空靈活操作的投資人，則可選擇權證、期貨及店頭衍生性商品等搭配操作來掌握每一個漲跌波段，運用槓桿，創造更佳獲利空間。

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