隨農曆春節腳步逼近，蝦皮購物觀察站上年貨買氣已逐漸升溫，自1/2年貨節暖身開跑後，至今買氣已較平日大漲近5成。搶攻年前最後商機，1/15年貨節當天加碼全天狂撒1.5億元紅包，最高可搶得4,800元紅包！蝦皮購物於1/15午夜0點獻上指定超商0元免運，還有Apple iPhone 11 Pro 64G和價值7萬的名牌包1元搶標，當日更進行「NONSTOP 12小時挑戰最低價直播」，不僅商品保證全網最低價，更推出「+1」全新功能，讓消費者一喊+1馬上可結帳，隨喊即買超痛快！過年就是要紅包送起來，蝦皮購物再推全新互動遊戲「紅包鼠不完」，好友間可互送紅包賀年，參與遊戲就有機會抽中AirPods、Apple TV等超值大獎！

蝦皮購物祭出全站0元免運歡慶新春！再加碼Apple iPhone 11 Pro、精品名牌包1元搶購蝦皮購物即日起至1/15推出「年貨節」活動，祭出1.5億元紅包天天灑，最高可得4,800元紅包，1/15午夜0點再獻上指定超商0元免運超強優惠，數量有限，先搶先贏！蝦皮24h也同步推出滿99元免運優惠，讓消費者採買年貨無負擔！此外，蝦皮購物重磅祭出眾多人氣商品只要1元超殺價，原價39,900元的Apple iPhone 11 Pro 64G只要 1元就能帶回家，原價破7萬元的Celine 壓紋珠地小牛皮手袋包、網路討論度超高的Gopro max、雅詩蘭黛微分子肌底原生露200ml等熱賣夯品通通只要1塊錢，讓你的1元發揮出最大的價值！

蝦皮年貨節獻上12小時直播、保證全網最低價！「+1」全新功能讓消費者隨喊即買超痛快一個人逛線上年貨大街，少了一點熱鬧感嗎？蝦皮購物於1/15年貨節當日全體總動員，獻上「NONSTOP12小時挑戰最低價直播」，邀請購物天后禹安、肌膚美學專家凱鈞老師等頂尖陣容到蝦皮線上叫賣，直播販售商品保證全網最低價，消費者只要收看直播，蝦皮購物豪氣再送數十萬購物金！此外，蝦皮購物新增「+1」全新功能，消費者若於直播中看到喜歡的商品，只要喊一聲「+1」註1，商品就會自動加進購物車，讓消費者享受隨喊即買的痛快感！

鼠年限定「紅包鼠不完」送紅包再抽AirPods等豪禮！「蝦蝦飛刀」好評改版加碼送高額購物金年貨節期間推出的全新養成遊戲「蝦蝦果園」好評如潮，為了擴大好友間的互動娛樂，強化「娛樂+導購」電商的定位，蝦皮購物即日起再推鼠年新遊戲「紅包鼠不完」，每人每天最多可寄送50元蝦幣給朋友、接收50元蝦幣，且紅包袋封面及文案皆可為友人客製化，每送一次紅包即可擁有一次抽獎資格，送紅包即有機會抽中AirPods、Apple TV、Beats Pill+等熱門豪禮！此外，廣受用戶喜愛的「蝦蝦飛刀」也將於年節前改版亮相，加碼狂灑數十萬購物金，還能再抽小米掃地機器人、AirPods等超值好禮，過年就是要聚在一起，與好友同樂蝦皮遊戲！

蝦皮團購x FutureLab N7空氣清淨機只要999元！1/17前下單保證年前到貨年節期間總有許多小空間的多人聚會，蝦皮團購特別攜手FutureLab未來實驗室，獨家首賣「N7空氣清淨機」，17號前下單保證年前到貨，無論是5坪個人小套房或是20坪大客廳，只要180秒就可有煥然一新的感受，蝦皮團購更祭出年前優惠價999元，數量有限、售完為止！此外，1/17號前至蝦皮商城消費滿2,500元即可享折扣碼滿千85折、滿2,500元折500元以及全館免運的優惠，讓消費者輕鬆汰舊換新、過個清爽新年！

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