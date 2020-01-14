今年農曆春節時間較早，許多消費者已提前辦年貨，帶動年節食品禮盒熱銷，網路家庭（8044-tw）旗下PChome 24h購物今(14)日公布2020年「年節伴手禮熱銷十大排行榜」，第一名為「紅豆食府伴手禮盒」，繼2019年勇奪新年伴手禮冠軍，今年再度蟬聯冠軍寶座，更特別推出PChome獨家組合款式，持續攻佔年節市場；第二名為「糖村法式牛軋糖經典包」，於2019年過年秒殺1,500包，更曾為金馬獎指定之貴賓伴手禮，相當受到消費者喜愛；第三名為迪化街一甲子老店「李日勝野生日曬烏魚子」，上架一週內熱銷破千盒，送禮體面大方，是不少消費者的採購首選。隨著年節腳步近，PChome 24h購物預計今年伴手禮業績將翻倍成長。

PChome 24h購物進一步觀察今年伴手禮趨勢，國產禮盒比例過半最熱門，且價格介於300元~500元間的國產類禮盒最熱銷，港澳日等進口禮盒人氣也很旺，國產、港澳、日本禮盒占比為6：3：1，仍以餅乾零嘴、名特產品等禮盒為熱賣主流。且不少上班族因春節提前，選購禮盒時間縮短，帶動網購採買年節伴手禮的需求提升，且多以25歲以上的白領上班族為主要客群，並以「知名品牌、喜氣包裝、復古風味」為三大關鍵勝出。

分析今年熱賣伴手禮，第一名紅豆食府伴手禮盒，內含娃娃酥心糖、花生牛軋糖、棗泥核桃，一次滿足三種口味，CP值高廣受民眾喜愛，糖村則以法式牛軋糖入榜第二名，400元有找讓消費者輕鬆入手；進口禮盒則以港澳、日本等國人熟知的知名品牌表現優異，其中以PChome 24h購物站上獨家開賣香港在地名店──曲奇四重奏蝴蝶餅，單日最高銷售6,000盒，以及日本百年老店中島大祥堂禮盒採調溫巧克力製作，相較其他禮盒以餅乾、牛軋糖為主，Hitotoe 濃厚巧克力蛋糕入口即化，口感獨特備受青睞。

今年禮盒市場競爭激烈，PChome 24h購物指出，以春節喜氣紅色、金鼠年相關視覺設計的禮盒特別吸睛，可短時間取得消費者注目，像是第一名紅豆食府禮盒、第四名快車肉乾新春鼠來飽禮盒，外盒皆採全紅色充滿喜氣；郭元益也與觀光局合作推出金鼠年限定版禮盒，不僅以台灣黑熊為造型設計「喔熊OhBear餅乾」，外盒更印上紅色吉祥語一元復「鼠」，以諧音「一元復始」象徵新的一年、好的開始，應景又獨具意義躋升第六名；第八名美心佳品鋪鋪發酥餅禮盒，以中國傳統麻將牌為發想，直接將「發」呈現於金屬鐵盒上，搭配玫瑰金色調，簡約大器又不失高貴質感，蘊含中國人喜愛的「升官發財」之意，讓不少消費者買單。距離年前僅剩一週，訴求24小時快速到貨的網購服務則具相對優勢，減少等待時間，滿足消費者走春拜年快速又便利。

PChome 24h購物也推出「嚴選年貨」活動專區，包含年菜組合、團圓鍋物、水果禮盒、保健禮盒、零食甜點、罐頭飲料5折起、進口禮盒兩件88折、桂格禮盒結帳88折、正官庄全館85折起等優惠，且即日起~1/31購買指定保健食品累積消費滿5,000元送500現金積點，下單指定年菜累積滿3,500元抽LE CREUSET 琺瑯便利湯鍋，眾多優惠好康與民眾一同開心過好年！

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