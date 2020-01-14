外媒報導，美國、日本和歐盟貿易官員美國當地時間14日將在華盛頓會面，商議中國非市場導向的貿易政策和補貼問題，而中美將在一天後簽署第一階段貿易協定。外界分析，美方此舉也是為中美接下來第二階段的談判預作準備。

路透報導，中美則將在15日簽署第一階段貿易協定，旨在化解18個月來的貿易爭端。而在中美簽署協議前，美國貿易代表署的發言人表示，美國貿易代表萊海澤13日已與日本經濟產業大臣?山弘志會面，13日將與歐盟執委會貿易執委郝根進行雙邊磋商。

未來中美的談判中，包括中國對國有企業的補貼、數位貿易及網路安全等兩國爭端的核心問題仍然必須得到解決，但目前還不清楚第二階段談判能否在2020年11月美國總統選舉前取得任何進展。

報導稱，智庫資訊技術與創新基金會（ITIF）13日呼籲各方放棄其近來各自針鋒相對、不符合WTO規範的雙邊措施，轉而側重于建立協同一致的做法，以回應它所稱的中國危險的重商主義行為。

該機構發表的報告稱，若是少了積極協同行動，將可能導致歐亞及北美的領先經濟體面臨嚴重的不公平競爭，結果將是就業機會變少。報告還稱，「一旦一個國家或區域把某個先進產業拱手讓給中國，實際上就不可能使該產業復興」。分析師普遍認為，美中第一階段經貿協議標誌著邁向正面未來的一步，但仍有許多挑戰有待解決。

歐盟與日本一樣，認同美國對這些問題和中國在全球市場上行為的很多擔憂。但對於美國總統川普威脅採取和已經採取的關稅措施，歐盟和日本處於守勢。

(工商 )