春節連假將屆，交通部高公局今（14）日表示，考量連續假期國道交通需求往往是平日的1.5~2倍，尤其在尖峰時段之瓶頸路段容易造成較嚴重壅塞。

其中，高公局說，往宜蘭方向之國3南港系統前的交流道出口回堵情形亦較容易發生，因此在國3南港系統北上出口，已設有高解析度攝影機，用以取締違規跨越雙白實線及槽化區之車輛。

高公局呼籲，欲駛離國道之用路人儘早變換至外側車道，並依序駛出交流道，切勿從左側車道強行插入連貫車隊，違者將處以3,000~6,000元罰鍰。

為提高行車秩序與安全，高公局說，先前已配合公警局於出口匝道回堵嚴重之交流道（國1五股北出、林口A南出、大雅南出、鼎金系統雙向出口、國3南港系統北出、中和南出、國3甲萬芳西出及木柵東出等9處）出口鼻端處設置高解析度攝影機，提供公警局逕行舉發開單。

高公局說，已經再增設10處交流道出口鼻端處設置高解析度攝影機，其中國1新竹交流道南向、國2南桃園交流道東向及國3大溪交流道南向等3處已啟用，其餘7處（國1機場系統南向往國2西向、竹北交流道北向、頭份交流道南向、大灣交流道南向、台南交流道北向、國2大園交流道西向及國3木柵交流道南向）將配合公警局後續公告啟用。

高公局提醒，用路人準備駛離高速公路時，如發現外側車道已有車輛排隊，應提早變換至外側車道跟著車隊循序進入減速車道，同時也要開啟方向燈，避免造成後方車輛追撞；如已通過等候車隊而無法順利變換車道進入車隊時，應續行至下一個交流道再依序駛離主線。

另高公局也呼籲，用路人務必依序於外側車道排隊，連續假期間公警局亦將加強巡邏重守，插隊或任意停等者除面臨舉發開單外，亦將強制驅離從下一個交流道駛出，反而欲速則不達。

(工商 )