國民黨大選慘敗，黨主席吳敦義未立即請辭，而是宣布15日中常會將率一級主管以上幹部「總辭」，加上黨中央擬出的總辭提案，將以「無縫接軌」為由，要求中常會同意「新任黨主席當選後再行交接」，預計3月初辦補選，形同「請辭待命」的作法再度激起反彈，除了兼具民代身分的6位中常委請辭，挺吳派中常委也強烈反彈。挺吳中常委李昭平說，「明天中常會吳敦義若不立即請辭，我當場辭中常委。」

國民黨昨天上午公布敗選後的首場例行性「中央工作會議」三項會議重點，包括將成立專案小組檢討敗選及提出改革方案、黨主席吳敦義率一級主管向中常會請辭獲「常會同意後」立即辦理補選主席等。但多位挺吳派中常委、青壯派民代紛紛砲轟吳應按黨章立即請辭、由第一副主席代理主席辦妥補選，質疑「主席自己請辭就好，哪須中常會通過？過去朱立倫不也是如此。」中常委姚江臨更批吳「多拖一天，黨多一天傷害，也凌遲中常委；誰敢在中常會提議慰留？」

面對中常委反彈，黨務主管也不甘示弱，反擊「中常委應作點功課」，指朱立倫2016年請辭黨主席，也是隔天召開臨時中常會通過才離開，這次沒開臨時中常會，而是儘速在選後的第一次中常會處理。該主管還強調，主席已宣布請辭，當然沒有希望被中常會「慰留」的問題，大家不要想太多。

對於黨中央擬出「新任主席當選後進行交接」提案，再度引起中常委反彈。該黨務主管說，一級主管都是吳主席任命，當然要同進退，主席及兩位副主席都走了，一級主管以上一下子全走光了，豈不大亂？但因任期還有一年多，為了過渡時期的黨務以及補選順利，才提議新主席產生後立即辦理交接。他強調「吳敦義請辭的心意已決，本來就是真的要走，沒有大家的各種揣測。」

由於吳敦義形同「請辭待命」，已激起許多中常委憤怒，其中包括多位挺吳派也強烈反彈，已決定明天中常會將要求吳立即請辭，依黨章由第一副主席代理主席並辦理補選。

此外，至今午已有江啟臣、蔣萬安、徐弘庭、黃昭順、楊瓊瓔及謝典霖等6位兼具民代身分的中常委請辭，部分中常委也對他們藉請辭表達「改革」的立場不以為然，認為這幾位中常委極少出席，如今請辭造成其他人壓力，其他中常委並不戀棧，但「若大家都辭光了，中常會開不成，吳敦義就不必辭，持續留任到明年八月嗎？」

有中常委表示，他正在考慮，等明天讓吳依黨章請辭的責任完成後，也辭去中常委一職，但又擔心大家走光了，在中常委改選前，中常會如何運作？為此陷入兩難。

(中時 )