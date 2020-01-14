下營區公所於14日、16日、17日辦理「109年替代役役男歲末年終獨居老人居家關懷及環境清潔」公益活動，安排服勤替代役男至獨居長者家中協助整理居家環境、請安慰問生活起居，並代表役政署及台南市政府民政局致贈慰問品以表達關懷之意，讓長輩們感受到社會的溫暖。

14日上午9時下營區姜家彬區長率領4名替代役男，偕同賀建里柯玉堂里長及里幹事攜帶慰問品前往探視關懷獨居長輩李萬得先生，並協助清理打掃居家環境，李萬得直呼「揪甘心」，讓他能夠享有一個乾淨舒服的新年。

姜家彬表示，台灣已進入高齡化社會，許多獨居老人因無人照料其生活起居，導致生活環境及品質受到影響。過年前夕，藉由替代役「愛心、服務、責任、紀律」四大精神，鼓勵替代役役男將寶貴的服務時光轉化成關懷社會的陣陣暖流化口號為行動。

姜家彬說，雖然這次活動只為公益服務挹注一點點的小小力量，但卻能充分展現替代役公益服務與團隊合作的精神，將關懷社會實際行動傳送到社會各個角落。亦期待大家能重視社會各角落之獨居老人，讓其不孤獨，感受到溫暖，也呼籲出門在外的子女們也能夠打電話關心長輩身體狀況、時常回家探視長輩。

(中時 )