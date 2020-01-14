健康意識抬頭、法令規定趨嚴，國內吸煙人口數減少，對酒品的需求量下滑，臺灣菸酒董事長丁彥哲說，面對環境的挑戰，特別編列行銷預算加強公司的品牌力，今年將加強國際通路的布局以及生技、保健產品業務的拓展，盼讓公司獲利能力能更上一層樓。

臺灣菸酒公司在酒品業務方面，目前已進軍各大國際市場，丁彥哲說，各個國家的口味不同，日本市場對紹興酒很有興趣，如何讓日本消費者青睞是很大的功課，另外，威士忌已打進歐美市場，將會加強力道，希望帶動銷售量。

面對國內吸煙人口數減少，對酒品的需求量下滑等問題，丁彥哲則是指出，公司有四大塊業務，除了菸、酒、啤酒外，還有其他類(包含保健、生技、年菜等等)。近年臺酒所推出的泡麵、年菜或是保養品系列，十分受到市場的歡迎，這也多少彌補了正在縮減中的業務，今年將會積極加強生技等產品的拓產。

臺灣菸酒今年將推出5部形象廣告影片，各代表著不同的主題，用味覺、嗅覺喚起大家對臺灣菸酒的記憶。丁彥哲說，此回特別與金獎導演黃信堯合作，將臺灣菸酒的企業形象以導演獨特的視角詮釋創作，以影像創作向大家分享臺灣菸酒年復一年在台灣奮鬥的人所付出的心血與努力。（飲酒過量 有害健康）

(時報資訊)