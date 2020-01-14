因應智慧物聯潮流，工控儲存品牌廠宇瞻科技(8271)與研華攜手策略合作，雙方共同研發建構在WISE-PaaS/DeviceOn平台上的宇瞻DBS(Double-barreled Solution)Cloud Edition工業雲服務。此策略結盟將以智慧工廠作為開端，未來持續擴大至其他垂直應用市場如交通運輸、醫療照護與智慧物流等，提供更全面的軟硬整合工業雲平台服務。

宇瞻宣布與工業電腦龍頭研華科技合作，整合宇瞻Double-barreled智慧儲存解決方案，與研華WISE-PaaS/DeviceOn物聯網設備維運管理平台，協助客戶將關鍵儲存數據送上雲端即時監管，進而提升整體系統運作效能。

宇瞻DBSCloud Edition不僅適用公有雲如AWS、Azure與Google Cloud等，亦可建置於私有雲場域。宇瞻表示，此平台之工業雲服務，可協助客戶做遠端數據監控，有效掌控設備健康狀態；並可透過Line、WeChat、WhatsApp以及電子郵件、簡訊等方式提前示警，有效達到降低系統突發性故障的狀況，同時降低人力或維護成本。

宇瞻銷售暨行銷中心資深處長黃美惠表示，宇瞻將以深厚的工控儲存經驗為基礎，與研華維持緊密的技術開發合作夥伴關係，持續因應不同垂直應用市場如交通運輸、醫療照護與智慧物流的痛點與需求，開發高度客製化解決方案，從端到雲擴大、深化AIoT應用，提升雙方產品附加價值，實現夥伴共進、互利互創的目標。

國際研究暨顧問機構Gartner預測，2020年全球物聯網市場的端點數量將達58億件，與2019年相較成長21%。持續增長的聯網裝置，伴隨而來的是設備整合與管理上的問題；如何加速AIoT智慧聯網應用落地、發揮最大效益，工業雲平台服務扮演的角色也日益關鍵。

(時報資訊)