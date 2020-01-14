尖端醫(4186)佈局細胞治療領域，進度持穩推進。繼日前與花蓮慈濟醫院分享「細胞因子誘導殺手細胞(CIK)」治療首例，108年12月營收年增86.32％，全年營收也交出22.25％，主要營收動能來便自細胞相關服務，未來投入基因檢測、和拓展海外細胞市場。

尖端醫表示，合作送出的細胞治療申請案中，其中免疫細胞(CIK)應用於第四期實體癌治療已開始服務病患，另向衛福部提出的申請計畫，包括自體免疫細胞治療第一至第三期癌症，經標準治療無效，還有自體骨髓間質幹細胞移植，針對退化性關節炎、慢性缺血性腦中風、脊髓損傷等適應症，將待衛福部審查核可後，可為需要的病患帶來更多新希望。

尖端醫目前與花蓮慈濟、新光醫院與北醫附醫三家醫院合作，共提出七件申請案，其中花蓮慈濟醫院合作的自體免疫細胞(CIK)應用於第四期實體癌治療持續服務病患中，加上投入其他適應症的開發，這將取得產業先機，創造更多市場的合作機會。

尖端醫原主力耕耘屬臍帶血保存服務，在特管辦法屆滿一年，僅有尖端醫是由細胞保存切入細胞治療，並在108年8月底取得GTP細胞製備場所核准的生技公司。

尖端醫近期再添新案，宣布與臺北醫學大學附設醫院復健科向衛福部申請「自體骨髓間質幹細胞移植治療退化性關節炎及膝關節軟骨缺損」細胞治療計畫送件，將為350萬名退化性關節炎患者，帶來人工關節置換之外的新選擇。

尖端醫董事長蘇文龍說，此次與復健科合作關節炎治療，主要是因復健科有一些是初期關節炎的病患，與復健科合作，可讓更多早期關節炎病患還未達到需手術治療階段，就可及早接受細胞治療。

尖端醫除已通過的免疫細胞（CIK）外，也積極與醫美診所及相關通路洽談，將再推出脂肪間質幹細胞及纖維母細胞等醫美相關細胞產品，挾多種細胞產品且〝治療〞與〝保存〞並重策略，強化營運利基。

(工商 )