台北市長柯文哲遠赴歐洲，在台灣時間13日晚間9時許，與布拉格市長賀瑞普簽署姊妹市協定，柯表示，兩市成為姊妹市是緊密交流的開始，賀瑞普說，兩市雖分隔遙遠，但因民主價值、人權文化自由的尊重串連起來。

賀瑞普在簽署姊妹市姨式上致詞表示，人們選擇新舊朋友應該更謹慎，尤其當老朋友處境艱難，正確和容易間更重要的是道德上的選擇，兩市升格為姊妹市，彼此可互相學習、促進雙方繁榮。

賀瑞普還說，台灣就像他第二個故鄉，常懷著感恩心情回想旅台時光及當時人們。柯文哲也當場邀賀瑞普再來台，台灣一定熱情歡迎。

面對賀瑞普捨棄北京市，與台北成為姊妹市，柯文哲指出，布拉格可以和所有城市締結姊妹市，但北京應該也要讓布拉格和世界上所有城市締結姊妹市，這才是對的，北京不應該限制。

此外，在兩市市長見證下，北市與布拉格官員也簽署動物園、觀光、智慧城市等合作項目，動物園還贈送2隻穿山甲給布拉格，柯文哲和賀吉普也一同種下一棵以台灣為名的杉木，除盼兩市友誼長存，更多的是呼籲氣候變遷議題。

柯文哲說，因為穿山甲是瀕危動物，也是台灣特有動物品種，北市府發言人周台竹提到，從臉書發現賀瑞普喜歡穿山甲，因此也有另一層意義。

(中時 )