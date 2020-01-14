2020國民黨大敗，各地青壯派檢討聲浪不斷，此次參選彰化第四選區立委失利的蕭景田表示，他將重回中華民國農會理事長職務，繼續與農民鄉親走再一起，至於是否請辭中常委，蕭景田表示他要在明日中常會與黨內同志們討論後，再做決定。

蕭景田雖然參選失利，但仍受許多鄉親支持，他說此次選舉對手將國民黨及中共綁再一起，國民黨敗給了「反送中」，年輕人接受片面的資訊，讓他們害怕我們變成香港，甚至有怕中、惡中、仇中的情緒，也再一次凸顯國民黨的論述及反擊能力都不足。

蕭景田強調，國民黨的「一中」是中華民國，包含台、澎、金、馬2300萬人民的「中華民國」，國家定位清楚明確，且「親中」不是「降中」，就像「親美」也不是「降美」、「親日」更不是「降日」，中國國民黨「一中各表」就是堅持「中華民國」國號、國歌、台澎金馬主權。

蕭景田說，中國國民黨堅守維護中華民國主權的黨綱及黨章，主張台獨的民眾就請他加入民進黨，支持中華民國的鄉親就加入國民黨，這次雖然輸了但黨魂仍在，未來除了要積極與年輕人的想法連結，知道年輕人在想什麼，再現有的黨綱基礎下，全力爭取年輕人的支持。

(中時 )