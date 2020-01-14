在美國總統川普下令之下，美軍成功斬首伊朗伊斯蘭「聖城軍」指揮官蘇雷曼尼，引起中東局勢動盪與國會質疑正當性。對此，川普先前聲稱蘇雷曼尼可能密謀攻擊美4間大使館，但在美國防部長艾斯培13日坦承並未有證據證實川普的說法後，川普13日在推特上改口，「蘇雷曼尼對美國是否構成迫在眉睫的威脅，真的不重要」。

The Fake News Media and their Democrat Partners are working hard to determine whether or not the future attack by terrorist Soleimani was “imminent” or not, & was my team in agreement. The answer to both is a strong YES., but it doesn’t really matter because of his horrible past! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 13, 2020

據美聯社先前報導，針對國會議員質疑川普「斬首」蘇雷曼尼（Qassem Soleimani）恐將讓美國公民置於險境，川普向福斯新聞（Fox News）表示，他相信蘇雷曼尼密謀攻擊美軍、外交人員以及公民，攻擊可能包括「4間美國大使館」；而美國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對此也表示，雖然不清楚蘇雷曼尼對美動手的明確時間，「但情資非常清楚，蘇雷曼尼正計畫對美國利益展開大範圍攻擊，而這些攻擊是迫在眉睫的」。

不過，在美國防部長艾斯培（Mark Esper）13日坦言，沒有證據顯示川普聲稱蘇雷曼尼將對四間美大使館發動攻擊的證據，並指出總統所說的是可能會有更多針對美大使館的攻擊，「但總統並未說是有具體證據」。

對此，川普再次在推特上替自己辯解，稱假新聞媒體和民主黨的同夥，正戮力確定恐怖分子蘇雷曼尼未來發動的攻擊是否「迫在眉睫」，而川普團隊是否意見一致。他指出，「兩個答案都是強烈肯定的，但因為他（蘇雷曼尼）過去的恐怖（行徑），那真的不重要」。

蘇雷曼尼是伊朗革命衛隊聖城部隊（Quds Force）指揮官，負責在伊朗境外進行秘密行動，並與一些被認為是威脅美國利益的民兵組織密切合作。但包含部分共和黨和民主黨國會議員仍認為，川普政府未能提供有迫在眉睫攻擊威脅的證據。

(中時電子報)