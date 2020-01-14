《三立新聞網》去年12月6日以標題報導「獨／羅智強昔曾邀...楊蕙如加入藍營青年團」，邱姓記者被控違反社會秩序維護法，士林地院內湖簡易庭審結，認為報導不足以使民眾產生畏懼或恐慌的負面心理，裁定不罰，可抗告。

警方移送指出，三立新聞網政治中心記者在報導指稱2006年國民黨青年團成立，時任團長的台北市議員羅智強，「計畫尋找一些知名青年，包括卡神楊蕙如跟藝人舒淇，都成為鎖定對象」，羅受訪時還回應：「在理財和在一些現代潮流判斷上，我覺得她相當精確。」文末，以事過境遷，羅不提當年賞識，只能說政治現實，今非昔比！

內湖警分局移送書指報導是「假訊息」違反社維法散布謠言。但法官認為，報導內容是指羅擴充國民黨青年團成員，姑且不論內容是否屬實，但以國內一般民眾認知水準，看報導之後並不足以產生「畏懼或恐慌」等負面心理，而影響公共安寧，與構成要件不符，裁定不罰。

(中時 )