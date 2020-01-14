楊石旭要向分送年菜的員警們和志工說「多謝」。（楊石旭提供／張毓翎嘉義傳真）

今年也會委託朴子警分局轄區15個派出所，把其中260份愛心年菜送出去。（楊石旭提供／張毓翎嘉義傳真）

農曆春節將至，嘉義縣朴子市文化里長楊石旭已連續6年發起的「愛心年菜認捐活動」，讓朴子及周邊的六腳鄉、東石鄉的弱勢家庭，在除夕圍爐時，都能品嘗到美食，今年總共募集382份，民眾所認購的3樣年菜，包括筍乾蹄䠙、魚翅羹及油飯，預計16日上午8點半發送到各個社區。

為讓弱勢家庭也擁有一頓豐盛的年夜飯，每逢年底，楊石旭就會在臉書上，號召網友幫助弱勢家庭加菜，他表示，認捐活動受民眾熱烈迴響，募集的份數每年持續增加，第一年有30多份，第二年70多份，第三年倍數增加至140多份，第四年250份，而去年更是暴增到357份。

楊石旭要向樂捐的善心人士和分送年菜的員警和志工說「多謝」，他說，有些每次都會認捐的民眾，因為不常上網，錯過消息還會特地來詢問，讓他很感動，今年也會委託朴子警分局轄區15個派出所，把其中260份愛心年菜送出去，藉此也讓管區員警參與、深入基層的弱勢家庭。

前年楊石旭辦的「買茶鵝、做公益」活動，今年也照常舉行，他說，這次鵝農提供200隻市價1250元的茶鵝，他只賣850元，每賣1隻捐100元做公益，同時購買麵線送給民眾，預計19日下午4點發送麵條，有需要的民眾屆時可至朴子市新興路87號（里長家）領取。

(中時 )