台灣護照好用程度排名全球31名，享有168國免簽，不過即便在部分國家享有免簽，仍有注意事項要遵守，近來就有一名國人以免簽方式入境馬來西亞，未備足的停留資金遭到遣返。

高雄市旅行商業同業公會日前發函全體會員旅行社：「外交部近期接獲國人投書表示，以免簽方式於吉隆坡國際機場入境時，遭海關以攜帶現金不足為由遣返。經查馬來西亞觀光局在台辦事處官網，確有免簽入境相關規定虛需證明有足夠的資金在馬來西亞停留（每日100美元）。」

外交部發言人歐江安表示，經查這是馬來西亞政府的政策，相關規定已公布在馬國駐台辦事處的網站上。此外，外交部前已行文交通部觀光局，洽請協助周知國人有關以免簽方式入境馬來西亞須備足夠財力證明事。

歐江安說，外交部在此提醒國人，年關將屆，擬以免簽證方式入境馬來西亞前，請務必詳閱馬國相關規定，以免影響既定行程。

(中時 )