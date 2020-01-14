行政院消保處與體育署去年針對全國13家無動力飛行傘業者進行查核，發現竟有8家業者未能提供確實的飛行員及管制資料、3家未擬定緊急救護計畫，恐會造成飛安疑慮，消保處也提醒業者，若持續未改善可依消保法開罰新台幣6～150萬元。

消保處表示，台灣每年約有2萬人次的無動力飛行傘活動，去年體育署針對全國18家業者進行查核，發現其中5家已歇業，剩下的13家業者分別依照「無動力飛行運動業輔導辦法」中的四大檢核項目「場地設施及設備」、「飛行場域管理」、「緊急應變能力」、「行政事務」進行查核。

消保處表示，無動力飛行傘活動以花東地區為大宗，其中「媚力縱谷」、「稻草人休閒運動企業社」等多家業者未提供當日飛行員及管制員公告，「大加汗有限公司」、「想飛有限公司」以及宜蘭「外澳飛行傘俱樂部」則是未提供緊急救護救援計畫，若發生飛行意外，後勤醫療支援恐有疑慮。

體育署官員指出，目前全國僅屏東縣有設置完整的自治條例來規範無動力飛行傘活動，已與各地方政府溝通，呼籲地方政府應訂定相關條例加強管理，消保處則強調，雖然依照「無動力飛行運動業輔導辦法」無法對相關業者開罰，但根據消保法第33～38條規定，違規業者若未改善，還是可開罰6萬至150萬元的罰緩，呼籲業者應做好管制確保消費者人身安全。

(中時 )