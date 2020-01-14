總統大選落幕，蔡英文總統順利連任，兌現政見成其連任最大考驗，包含基本工資調升到3萬元和如何拯救勞保等議題備受關注。不過有網友認為，3萬元的目標恐難達成，估計最低薪資頂多調高至25K～26K。

總統蔡英文曾表示基本工資「3萬元」是她夢想的數字，如今順利連任，外界期待蔡第二任期內能將最低薪資調升至該數字。對此，有網友在批踢踢發文認為「不可能」，因為目前公務員初考薪水28K，要經過5%錄取率的考試才能有穩定的28K薪水，除非，初考公務員加薪，否則基本工資頂點就只有25~26K。

而針對基本工資上看3萬元，網友看法不一，多數人擔心此舉將造成人事成本增加，物價跟著上漲，「今天看好多外食跟去年比已經漲幅超過10%了」、「物價漲的幅度應該會超過調薪的幅度」、「準備超級大通膨」、「笨蛋嗎？基本工資調高，物價跟著漲，如果中小企那些原本領四五萬的沒調薪，等於薪資縮水好嗎！」、「基本工資到三萬，公務員跟國營事業大概就沒什麼人要考了」、「看看南韓,一次調到很多後遺症」、「開店倒閉率加大，工廠自動化加快，工程師遇缺不補」。

但也有人認為這是好的政策，可以照顧弱勢族群，「不知道最後20%的人領基本工資身活有多辛苦 貧富差距是越來越大 我討厭綠 但這點最得好 多照顧弱勢很重要 不然會有更多社會問題」、「我是覺得政策都可以討論，但罵了一輪然後也沒什麼更好的方法我就覺得很沒意義」，此外，也部分網友覺得蔡政府首要任務是打房。

(中時電子報)